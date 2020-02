Ministerstvo zdravotnictví USA zatím nechtělo případ dál komentovat s tím, že další informace oznámí později.

Nejméně jedna Američanka, a to z Kalifornie, má koronavirus, aniž by prokazatelně byla v kontaktu s další nakaženou osobou nebo cestovala do zahraničí.

Napovídá to tomu, že v USA už se Covid-19 šíří i komunitně. V takových případech je mnohem obtížnější dohledat původce nákazy.

Donald Trump včera označil informování o koronaviru za „hoax demokratů“ a dříve uvedl, že věří, že koronavirus „najednou zmizí jako zázrak.“ (NPR)