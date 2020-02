V několika volebních obvodech bude možnost volit i po 22. hodině. Do 22:15 bude otevřená volební místnost v Nižná Myšľa. Do 22:30 budou moci volit lidé v obcích Krškany a Málaš. Do 23:00 bude otevřená volební místnost ve Velké Krtíši.