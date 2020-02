Vojáci USA a NATO se do 14 měsíců stáhnou z Afghánistánu, do 135 dní poklesne počet amerických vojáků v zemi na 8600. Těsně před podpisem mírové dohody mezi USA a Tálibánem to ve společném prohlášení oznámily vlády USA a Afghánistánu. (ČTK)