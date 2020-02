Ruského kapitána a posádku nákladní lodi, kteří byli loni na Kapverdách chyceni s 9,5 tunami kokainu, poslal soud do vězení. Kapitán si odpyká 12 let, ostatní 10 let vězení. Loď s nákladem drog cestovala z Jižní Ameriky do Maroka. (Reuters)