Analýza: Před sto lety přijalo Národní shromáždění Ústavní listinu, o níž se – nesprávně – hovoří jako o první československé ústavě. Jan Kysela, ústavní právník a odborník na státovědu, rozebírá, co přinesla tehdejší republice, odhaluje její slabiny a přednosti i to, co s má společného s dneškem.