Český hokejista Dominik Kubalík zaznamenal svůj první hattrick v NHL. Útočník Chicaga se třemi góly podílel na vítězství 5:2 nad Tampou Bay. Ve své nováčkovské sezoně navíc nasázel už 29 branek. (TSN)

