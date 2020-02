V Itálii koronavirus přenášeli sami lékaři. Proto je epidemie tak rozsáhlá, říká šéf WHO v Česku Srđan Matić. Pravděpodobnost zavlečení nákazy do Česka je podle něj vysoká, úřady jsou ale dobře připravené a lidé by neměli panikařit. (iRozhlas)