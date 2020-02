Pět lidí šlo dnes do práce, tak jak to dělá každý, mysleli si, že budou pracovat, pak mít padla a vrátí se ke svým rodinám. Ale to se bohužel nestane,“ řekl novinářům starosta Milwaukee Tom Barrett. Rodinám obětí už vyjádřil soustrast také americký prezident Donald Trump. (ČTK)