Ve věku 88 let zemřel americký autor dobrodružných knih Clive Cussler, který po celém světě prodal desítky milionů výtisků svých knih spojených postavou hlavního hrdiny, oceánografa Dirka Pitta. (AP)

It is with a heavy heart that I share the sad news that my husband Clive passed away Mon. It has been a privilege to share in his life. I want to thank you his fans & friends for all the support. He was the kindest most gentle man I ever met.I know, his adventures will continue. pic.twitter.com/2fQZcQsuMd

