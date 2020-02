Nový šéf Senátu se ve středu sešel s Petříčkem. Ministr zahraniční Vystrčilovi na schůzce přiznal, že o dopisu neměl žádné informace.

„Ministr Petříček mi dnes navrhl, že by byl rád, abychom k dopisu zaujali společné stanovisko na setkání ústavních činitelů. On souhlasí s mým stanoviskem a s mým nahlížením na dopis. Podle mě je to jednoznačné zasahování do vnitřních záležitostí České republiky, je to výhružný dopis a zavání vyděračstvím. Takhle explicitně to Petříček neřekl, ale řekl, že na to má podobný názor a že dopis je velmi nestandardní,“ shrnul po jednání Deníku N Vystrčil. Pochopil to tak, že v podobném duchu bude i vyznění dopisu, který by pak měli schválit ústavní činitelé.

„Jestli se nějaké stanovisko přijme, to já nevím. A nebudu nikoho přesvědčovat, jak se má chovat. Už jsem k tomu své řekl panu prezidentovi v dopisu,“ podotkl Vystrčil.

Pokud by se na něm nejvyšší představitelé země neshodli, Vystrčil je připravený zveřejnit vlastní stanovisko a na březnové schůzi Senátu by se k tomu mohli přijmout i usnesení Senátu.

„Pan Petříček mě požádal, že by bylo dobré, abychom v Senátu udělali veřejné slyšení, které by podpořilo i ministerstvo zahraničních věcí ke vztahům Česka a Číny,“ pokračoval dále Vystrčil.

Ve středu se kvůli přípravě veřejného slyšení sejde ještě se šéfem senátního zahraničního výboru Pavlem Fischerem. Na slyšení by se mohla řešit i roztříštěnost české zahraniční politiky vůči Číně.