Greta Thunbergová se setkala s pákistánskou bojovnicí za lidská práva Malál Júsufzajovou. Švédská ekologická aktivistka ji navštívila v Oxfordu, kde držitelka Nobelovy ceny studuje. (Guardian)

She’s the only friend I’d skip school for. pic.twitter.com/uP0vwF2U3K

— Malala (@Malala) February 25, 2020