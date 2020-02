Jaký je největší omyl, který si o vás lidé myslí, a co je vaším mottem? Závěrečná otázka v 10. televizní debatě, tentokrát na stanici CBS, přiměla demokratické kandidáty k překvapivým odpovědím.

„Že to, jaký jsem, určuje můj podnikatelský úspěch a peníze,“ odpověděl miliardář Tom Styer. „Mým mottem je, říct a udělat každý den to, co je správné a pravdivé.“

„Že jsem nudná. Protože nejsem!“ řekla senátorka Amy Klobucharová. „Moje motto? Politika je tu od toho, aby zlepšovala lidem život.“

„Mottem je, že každý má právo na důstojné zacházení. Nikdo není lepší než já a já nejsem lepší než někdo jiný,“ přidal se exviceprezident Joe Biden. „Největší omyl? Že mám víc vlasů, než si myslím,“ rozesmál všechny.

O Berniem Sandersovi se lidé prý mylně domnívají, že jeho návrhy jsou radikální. „Nejsou. To, co navrhuju pro Ameriku, už v jiných zemích existuje, třeba dostupné zdravotnictví.“ Mottem je pro něj citát Nelsona Mandely: „Něco je nemožné, jen dokud to někdo neudělá.“

„Lidé si myslí, že nejím, ale není to pravda, jím pořád,“ začala Elizabeth Warrenová. „Dalším omylem je, že jsem vždycky chtěla být prezidentkou. Nechtěla. Jsem tady, protože jsem bojovnice.“ Jako své motto citovala Bibli: „Jak se chováme k druhým, budou se oni chovat k nám.“

Starostovi Peteovi Buttigiegovi prý lidé někdy vyčítají, že je příliš věcný a bez vášně. To je podle něj omyl. „Mám v sobě ohromnou vášeň, ale právě proto k věcem přistupuju s disciplínou,“ řekl. „Motto? Jestli chcete být lídrem, musíte být nejdřív služebným.“

„Největší omyl o mně? Že měřím 180 cm,“ řekl za smíchu okolí Mike Bloomberg, který měří 173 cm. „Na prezidentsví pomýšlím už dlouhou dobu, a když se prezidentem stanu, budu pracovat, ne jen mluvit.“ Jeho slovy také celá debata skončila. (CBS)