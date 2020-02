Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění společnosti Ipsos, jehož výsledky dnes zveřejnila agentura Reuters.

Průzkum může být podle Reuters důvodem k obavám pro Bidena, který dříve platil za favorita o prezidentskou nominaci demokratů, ale po prvních kláních ve státech Iowa, New Hampshire a Nevada zaostal za očekáváními. V sobotních primárkách v Jižní Karolíně ale Biden počítá se vzpruhou, neboť černoši zde tvoří více než polovinu demokratického voličstva.

Průzkum agentury Ipsos, který byl proveden mezi 19. a 25. únorem na vzorku 4439 lidí, rovněž zaznamenal propad popularity miliardáře Michaela Bloomberga o dva procentní body. Reuters to spojuje s debatou uchazečů o demokratickou nominaci z minulého čtvrtka, při níž Bloomberg musel čelit tvrdým útokům svých rivalů.

V průzkumu 26 procent registrovaných demokratů a nezávislých uvedlo, že budou hlasovat pro Sanderse. Bloomberg s Bidenem se umístili s 15 procenty podpory na děleném druhém a třetím místě. Senátorka Elizabeth Warrenová a bývalý starosta Pete Buttigieg mají oba podporu deseti procent respondentů. Čtyři procenta dotazovaných odpověděli, že jejich hlas dostane senátorka z Minnesoty Amy Klobucharová, podpora miliardářovi a filantropovi Tomu Steyerovi je ještě o jeden procentní bod nižší.

Průzkum vypovídá také o tom, že Sandersův náskok rostl v každém z posledních tří týdnů, dvouciferný výsledek přitom zaznamenal poprvé v minulé sondáži provedené ve dnech 29. ledna až 19. února.

Sanders si polepšil také mezi Afroameričany. Vermontského senátora by jich nyní volilo 26 procent, o sedm procent více než při minulém průzkumu. V popularitě mezi touto voličskou skupinou tak překonal Bidena, pro nějž by nyní hlasovalo 23 procent černošských demokratů, což je oproti poslednímu průzkumu o deset procentních bodů méně.

V hypotetickém souboji o Bílý dům mezi Sandersem a současným prezidentem Donaldem Trumpem by demokratický politik získal podporu 47 procent všech voličů, tedy nejen mezi demokraty, ale i republikány. Pro Trumpa by hlasovalo 40 procent. Pokud by demokratickou nominaci získal Biden, získal by nad Trumpem taktéž převahu sedmi procentních bodů. Bloomberg by současného šéfa administrativy předčil o čtyři procentní body, plyne z průzkumu. (ČTK)