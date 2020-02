Bulharský soud dnes poslal na pět let za mříže švýcarského občana, který se podle agentury AFP vydal do Sýrie i s arzenálem zbraní. Soud jej nyní uznal vinným z terorismu a pašování zbraní.

Kevin Bahli z obce Suhr na severu Švýcarska byl před dvěma lety zadržen na bulharsko-tureckých hranicích v terénním voze, ve kterém měl tři pušky, pistoli, asi čtyři stovky nábojů a 24 nožů. Nejprve vysvětloval, že je chtěl doručit jako pomoc civilistům v syrském Idlibu, pak se vymlouval na ztrátu paměti. Psychiatři jej však označili za zodpovědného za své činy.

Bahliho odjezd do Sýrie oznámil jeho otec úřadům poté, co si přečetl synův dopis na rozloučenou. Jedna z hlavních pozemních cest adeptů na bojovníky džihádu do Sýrie – anebo ze Sýrie při návratu islamistů – vede právě přes Bulharsko, upozornila AFP. (ČTK)