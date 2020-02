Preference politických stran jsou v únoru i nadále stabilní. Vede hnutí ANO, na druhém místě by se umístila ODS a třetí místo patří Pirátům. Do Sněmovny by se určitě dostali i komunisté a sociální demokraté, další strany už jistých pět procent nemají.

Podle volebního modelu CVVM by v únoru zvítězilo hnutí ANO s 33 procenty hlasů. Druhá ODS by zapsala 14 procent, třetí Piráti by oslovili 13 procent lidí. Komunisté a sociální demokraté by získali devět, resp. osm procent.

„U uskupení KDU-ČSL, SPD, STAN a TOP 09 nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do PSP ČR dostaly, či nedostaly,“ píší výzkumníci ve své zprávě.

„Oproti předchozímu měření v lednu 2020 nedošlo k žádným statisticky významným změnám a situaci v posledních měsících tak lze interpretovat jako stabilní,“ uvádí CVVM.

Volební model vznikl na reprezentativním vzorku 1020 lidí, vybráni byli kvótním výběrem. Sběr dat proběhl v prvních dvou únorových týdnech.