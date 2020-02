K 10 letům vězení v Číně odsoudili Kuej Min-chaje, jednoho z pětice unesených knihkupců, kteří v Hongkongu prodávali knihy kritické vůči čínské stranické elitě. Kuej má švédské občanství, Švédsko už protestuje.

My drawing on China sentences bookseller #GuiMinhai to 10 years in prison after snatched by Chinese authorities while on a train to Beijing in February 2018.

狱 means ‘prison’ in Chinese. The little middle part ‘ 讠’ means ‘speech’. Free speech is a crime in China#whiteterror pic.twitter.com/4UbvZhMv4f

— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) February 25, 2020