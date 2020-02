Ve věku 95 let zemřel poslední maršál Sovětského svazu Dmitrij Jazov. Potvrdilo to ruské ministerstvo obrany. Jazov byl loni v Litvě v nepřítomnosti odsouzen na 10 let vězení za útok na vilniuské televizní centrum v roce 1991. Při útoku zemřelo 14 lidí. Jazov krátce velel také okupačním vojskům v ČSSR. (TASS)