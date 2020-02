Americký prezident Donald Trump se zavázal posílit obchodní vazby mezi Spojenými státy a Indií. Spojené státy jsou podle něj připraveny dodávat Indii prostředky na obranu země. (Reuters)

President Trump vowed to boost trade ties between the United States and India, saying the U.S. was prepared to supply India with defense equipment https://t.co/5eYCCLWpvx pic.twitter.com/ZwrP1RYRDf

— Reuters (@Reuters) February 24, 2020