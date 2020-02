Armáda prohlásila, že dokáže spustit nemocnici do plného potřebného provozu do dvanácti hodin po prvním rozhodnutí a rozkazu k aktivaci. „V nemocnici je mnoho moderních špičkových a speciálních technologií a jejich uvedení do plného provozu vyžaduje několik hodin času. Nejpozději za dvanáct hodin však může přijmout do svých hermeticky uzavřených prostor první pacienty,“ napsala Armáda ČR v tiskové zprávě.

„V nemocnici jsou připravena lůžka intenzivní péče, dále také standardní lůžka a karanténní lůžka. Speciální zdravotnické zařízení je zatím „v záloze“ – v pohotovostním režimu. Pracuje v něm kolem sedmdesáti lidí. Pokud by se nemocnice aktivovala a přešla do plného provozu, počet zdravotníků a dalších pracovníků by se ještě výrazně zvýšil. Pro tyto účely má nemocnice i vlastní jednotku aktivní zálohy,“ dodala AČR

Nemocnice biologické ochrany je hermeticky uzavřená. Z jejího objektu proto nic nevychází ven, a to ani vzduch, ani voda. „Viry nebo jiné látky od nakažených pacientů tak nemají šanci se šířit do okolního prostředí mimo uzavřenou nemocnici,“ upozornila armáda.