„Mám informace pouze z médií. Paní ministryně je teď na ministerstvu práce a sociálních věcí a podle toho, co vím, tak ministerstvo poskytuje policii plnou součinnost,“ shrnul Hamáček.

„Dnes je ta situace čerstvá a je na Vrchním státním zastupitelství, které to má na starosti, aby sdělilo, co se vlastně stalo, pak to můžeme nějak vyhodnocovat. Teď vím jen to, že tam probíhá zásah,“ uzavřel Hamáček s tím, že je příliš brzy na to, aby to komentoval.

Sama Maláčová na dotazy Deníku N neodpovídá. Nekomunikuje ani nikdo z tiskového oddělení ministerstva.

O případu informujeme zde.