Informace poté zveřejnil deník Washington Post, podle nějž Rusové chtějí, aby byl znovu zvolen Donald Trump, a proto se snaží v primárkách podpořit Sanderse. Jeho zvolení má podle zjištění deníku rozklížit, a tedy oslabit demokraty, Sanders má být navíc pro Trumpa nejsnadnějším protivníkem.

Podle Trumpa by měly být okolnosti, za nichž informace o ruském zásahu do voleb vyšla najevo, vyšetřena. Adam Schiff popřel, že by média informoval on.

Trump původně protestoval, že představitelé tajných služeb Sněmovnu vůbec informovali. Obával se, že informaci o podpoře Rusů použijí proti němu ve volbách. Sám ji potom při volebním vystoupení v Arizoně označil za „báchorky demokratů.“ (Reuters)