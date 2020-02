Italští lékaři postupně potvrdili nákazu koronavirem již u 11 lidí. Nejvíce nemocných je v Lombardii a Benátsku, jednotlivé případy zaznamenali také lékaři v Piemontu, regionu Emilia Romagna a Laziu, kde však jde o čínského turistu. Dva nakažení už zemřeli – osmasedmdesátiletý muž z Benátska a podobně stará žena z Lombardie.

Místní úřady během soboty nařídily omezení veřejného života v jedenácti městech hlavně v provincii Lodi, kde lidé nakažení koronavirem žili, případně kde se pohybovali a šíření nákazy vážně hrozilo.

„Vkročení do těchto měst i jejich opuštění je zakázáno,“ informoval italský premiér Giuseppe Conte. Dodal, že kdyby někdo zákaz porušil, vystavil by se trestnímu stíhání, a že v případě potřeby bude do oblasti povolána armáda. Podle ministerstva zdravotnictví jsou zakázána veřejná shromáždění včetně demonstrací, je výrazně omezen provoz bank a úřadů a uzavřené školy a muzea.