Makedonská pohraniční stráž objevila u hranic s Bulharskem a Řeckem opuštěný kamion se 47 migranty. Řidič před hlídkou utekl. Policie nalezené běžence převezla do zadržovacích středisek ve Skopji a ve městě Gevgelija na jihu země.

Do Severní Makedonie se tito lidé z Afghánistánu, Pákistánu a Iráku dostali z Řecka, kam by také měli být zpátky deportováni.

Podle úředních statistik během prvních tří týdnů letošního roku policisté Severní Makedonie zadrželi 1365 migrantů, kteří se do země dostali nezákonným způsobem.

Severní Makedonie je jednou z balkánských zemí, přes něž se migranti snaží nezákonně dostat do bohatých evropských zemí. Svou cestu v Evropě začínají přechodem z Turecka do Řecka. Migranty chycené při ilegálním vniknutí nebo pobytu na svém území Severní Makedonie posílá zpět do Řecka. (ČTK)