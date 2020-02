Kapela s obtížemi sestavuje program vystoupení, protože vzhledem k množství jejich písní budou muset některé z těch, na které by rádi upozornili, vynechat.

„My jsme samozřejmě do Lucerny vybírali písničky, které s námi budou zpívat lidé. Od loňského léta, kdy jsme začali dávat najevo, že se blíží konec Spirituál kvintetu, jsme měli vyprodané koncerty. Na nich jsme si ověřili, že nás dojímá, když se do zpěvu zapojí celý sál,“ řekl zakládající člen Spirituál kvintetu Jiří Tichota.

Dramaturgie všech koncertů v Lucerně bude přibližně stejná, jaká bude poslední ze zahraných písní v historii Spirituál kvintetu není podle Tichoty jisté. „Ale pravděpodobně to bude skladba Jednou budem dál, kterou dáváme jako přídavek v případech, kdy už lidé opravdu nechtějí přestat tleskat,“ uvedl.

Třiaosmdesátiletý hudebník si není jistý, jakou desku kapely označit jako poslední. Jeho manželka Zdenka Tichotová na konci loňského roku vydala album Zpívání se Spirituál kvintetem. Na závěrečných vystoupeních v Praze ještě představí záznam letního koncertu souboru Hradišťan se Spirituál kvintetem a Dagmar Peckovou a knihu o Spirituál kvintetu s vloženým CD s různými raritními i posledními nahrávkami kapely. „Na poslední chvíli toho vychází více, je těžké něco z toho označit za poslední nahrávku,“ podotkl Tichota.

Nejstarší československá folková skupina Spirituál kvintet byla založena v roce 1960 jako mužské kvarteto. Vedle Tichoty stáli u jeho zrodu basista Ivo Mácha, tenor Miroslav Keller a baryton Miloslav Kastelovič. „Neměli jsme žádné kariérní sny, bavilo nás hrát a zpívat si něco jiného, než jsme mohli v té době slyšet od jiných a na svá vystoupení jsme se proto sami opravdu těšili. To, že na ně brzy začali chodit i jiní mladí lidé, jsme považovali za nevídané štěstí. Že tohle štěstí nás má navíc provázet dalších 60 let jsme samozřejmě netušili tenkrát a překvapuje nás to i dnes všechny,“ řekl.

Skupina, po roce 1989 zprofesionalizovaná, měla tisíce vystoupení a prodala statisíce desek. Její koncerty bývaly vyprodané už za komunistické totality, kdy na nich zněly písně jako Až se k nám právo vrátí nebo Za svou pravdou stát. „Kapela, na kterou nikdo nechodí, nemůže hrát 60 let. Ale to, že na nás lidé chodili, je velký dar od posluchačů pro nás a my se jim budeme snažit poděkovat zpíváním,“ uvedl Tichota.

Současnou sestavu Spirituál kvintetu vedle něho tvoří Veronika Součková (zpěv, perkuse), Zdenka Tichotová (zpěv, perkuse), Dušan Vančura (zpěv, kontrabas), Jiří Cerha (zpěv, perkuse), Jiří Holoubek (zpěv, kytara) a Pavel Peroutka (zpěv, kontrabas). (ČTK)