Podle německého deníku Bild útočník střílel z projíždějícího auta a je na útěku. O život přišlo nejméně 10 lidí. Dalších pět bylo vážně zraněno.

Hanau Shooting

⁃ 8 people shot dead – Reuters

⁃ 5 seriously injured

⁃ Happened in two shisha bars

⁃ suspect has been apprehended by police#Hanau #Shooting #Germany pic.twitter.com/PVmf2Ia532

— Breaking News (@NewsAlertUK_) February 19, 2020