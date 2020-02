Společnost Leo Express ruší linku z Varšavy do Vídně, která vede přes Česko a linku z Krakova do Bešeňové na Slovensku. Už loni zrušil dopravce autobusovou linku z Prahy do Mnichova. Společnost to vysvětluje tím, že se chce zaměřit na vlakovou a návaznou autobusovou dopravu. (Zdopravy)