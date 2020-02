První pilotovaný let soukromou americkou společností k vesmírné stanici ISS se plánuje na polovinu roku. NASA a SpaceX úspěšně otestovaly nouzové ukončení startu kosmické kabiny pro posádku Crew Dragon. (NASA)

Congratulations to the @NASA and @SpaceX team for a successful In-Flight Abort Test! This critical test puts us on the cusp of once again launching American astronauts on American rockets from American soil. Spacecraft recovery operations are underway. pic.twitter.com/5ZzEVesAJW

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) January 19, 2020