Fotbalista portugalského Porta Moussa Marega opustil hřiště během zápasu s Vitorií Guimaraes. Důvodem byly rasistické pokřiky domácích fanoušků. Malijskému reprezentantovi nezabránili v odchodu do šatny ani jeho spoluhráči. (BBC)

Porto's Marega, after receiving racist abuse from Vitoria Guimarães fans, leaves the pitch despite the protestations of his teammates. another day, another racist incident in European football. pic.twitter.com/NghJznF6Au

— amadí (@amadoit__) February 16, 2020