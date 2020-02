Obraz z roku 1623, za jehož autora americké muzeum Allentown Art dlouhodobě považovalo někoho z Rembrandtových žáků, ve skutečnosti namaloval sám Rembrant. Vedení muzea to zjistilo po rutinním restaurování díla. (CNN)

First it was thought to be a Rembrandt original. Then it was thought to be by someone in his studio. Now, a museum says it has "clear evidence" that this painting is by the master himself. https://t.co/yEAkREjpro

