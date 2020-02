Chalupovi hrozilo kvůli zneužití pravomocí úřední osoby vězení v rozmezí pět a půl až šest let. Podle obžaloby vydal v roce 2014 licence na solární elektrárny na Chomutovsku, a to v opakovaném řízení, ačkoliv se tak stát nemělo. Způsobil tak škodu za více než 300 milionů korun. Chalupa prý mohl snadno zjistit, že bratři Zemkové na licenci nemají oprávnění, pokud by nahlédl do trestních spisů šéfky ERÚ Vitáskové a její podřízené Schneiderové. (iDnes)