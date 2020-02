K ukončení psychického mučení zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange a k zajištění náležité zdravotní péče o něj vyzvalo téměř 120 lékařů a psychologů . Britské justici to vzkázali dopisem otištěným ve vědeckém časopise The Lancet.

Na Assangeovi podle nich zanechal následky několikaletý pobyt na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, kde požíval azylu, i následné věznění v přísně střežené káznici Belmarsh rovněž v britské metropoli. Podle Assangeova mluvčího se nicméně zdravotní stav australského rodáka zlepšuje, prý už není držen na samotce.

Pokud by osmačtyřicetiletý Assange ve vazbě zemřel, pak by podle zmíněných expertů bylo možné říct, že byl „umučen k smrti“. Britské justici prostřednictvím dopisu zveřejněného prestižním časopisem The Lancet vzkázali, že Assangeovo „mučení“ musí skončit a zadrženému musí být zajištěna „co nejlepší zdravotní péče, než bude pozdě“. Assange je ve věznici Belmarsh na východě Londýna od loňského dubna a po zdravotní stránce je na tom podle jeho advokátů špatně.

Jeho spolupracovník a mluvčí Kristinn Hrafnsson ovšem dnes médiím sdělil, že zakladatel WikiLeaks už ve vězení není v izolaci a jeho stav se lepší. „Viděl jsem ho asi před deseti dny. Je na tom lépe díky tlaku jeho právního týmu, veřejnosti a kupodivu také jeho spoluvězňů v Belmarsh Prison s cílem dostat jej ze samotky,“ citovala jej agentura Reuters.

Assange čelí ve Spojených státech obvinění z téměř dvou desítek trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. Hrozí mu až 175 let vězení. USA usilují o jeho vydání z britské vazby, o osudu této žádosti se zřejmě nerozhodne dříve než v červnu.

Kvůli hrozící extradici do Spojených států se Assange od června 2012 skrýval na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Evropský zatykač na tohoto Australana vydalo také Švédsko, kde čelil obvinění ze znásilnění. Loni v listopadu ale švédská prokuratura předběžné vyšetřování zastavila. Britská policie Assange před necelým rokem zatkla poté, co mu ekvádorská vláda azyl zrušila.

Portál WikiLeaks se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých a někdy i šokujících dat, například údajů o velkých firmách či o tajných operacích a zabíjení civilistů americkou armádou.

Iniciativa se dostala na titulní strany novin před deseti lety, když publikovala tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů Reuters. „Assange trvá na tom, že jeho soudní peripetie jsou politicky motivované, a prezentuje se jako bojovník za svobodu projevu pronásledovaný za odhalení případů zneužívání moci. Jeho kritici jej ale vykreslují jako nebezpečného hráče zapojeného do ruského úsilí oslabit Západ,“ shrnuje zpravodajská agentura Reuters příběh zakladatele WikiLeaks. (ČTK)