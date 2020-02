Hnutí ANO by v lednu zvítězilo ve volbách se ziskem 32,7 % hlasů . Podle volebního modelu agentury STEM by se na druhém místě umístili Piráti s 13,5 %, třetí ODS by těsně spadla pod 10 %.

„Piráti si polepšili a umístili se na druhém místě před ODS. Zájem o politiku u jejich příznivců ale není velký. Udržují si ale kritický a protestní náboj,“ píší výzkumníci STEM v dnes publikovaném volebním modelu. Jejich zjištění jsou odlišná od modelu agentury Median, která naopak na druhém místě favorizuje ODS.

„ČSSD nadále zvolna ztrácí. Obecně je vnímána celkem příznivě, nedokáže však zaujmout silnějším tématem a motivovat své vlažné příznivce k volební účasti,“ píše agentura STEM. Podle jejích dat by vládní sociální demokraté oslabili na 5,5 procenta.

„U všech malých stran je situace nadále nejistá, odráží váhání a rozpaky. Změny tu mohou být i dost nahodilé. STAN a TOP 09 oscilují kolem 5% hranice,“ popisují výzkumníci. Kolem stejně vysoké hranice se pohybuje také KDU-ČSL.

Podle zjištění STEM naopak posílila SPD i hnutí Trikolóra. To by získalo bezmála 5 % hlasů. U trikolóry jde o významný výkyv. V říjnu by podle STEM získala 4,5 %, v prosinci pouhou půlku procenta a nyní by atakovala vstup do Sněmovny.

„Trikolóra hledá pevnější podporu a její přízeň je zatím kolísavá,“ píše agentura. Volební model vznikl na přelomu ledna a února. Celkem se výzkumu zúčastnilo 1062 respondentů, kteří byli vybráni kvótním výběrem. Statistická chyba činí u menších stran plus mínus 2 procentní body, u větších stran plus mínus 3 procentní body.