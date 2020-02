Bývalý náměstek olomouckého krajského policejního ředitele Karel Kadlec dnes u soudu popřel, že by v kauze Vidkun dlouhodobě vynášel informace z trestních spisů vlivnému podnikateli Ivanu Kyselému, jak mu klade za vinu žalobce. Nikdy podle svých slov nevyzradil nic, co by mohlo vyšetřování ovlivnit.

Cenné informace mu naopak podle něj předával Kyselý, kterého označil jako svého dlouholetého kamaráda. Kvůli vazbám obou mužů Kadlece již v roce 2012 vyšetřovala GIBS, případ však nakonec odložila.

Podle obžaloby bývalý policejní náměstek Kadlec za pomoci tehdejšího šéfa krajské hospodářské kriminálky Radka Petrůje pravidelně, dlouhodobě a záměrně poskytoval informace vlivnému podnikateli Kyselému z devíti trestních řízení. Šlo například o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce, ale i o kauzu Tesco SW, které měly zůstat utajeny. Kyselý je podle žalobce využil k posílení svého vlivu, případně je předal dalším lidem s významným politickým či ekonomickým vlivem, jako byl například bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer. (ČTK)