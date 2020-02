🔸Ptákem roku 2020 je jiřička obecná🔸 Pomyslné žezlo přebírá od hrdličky divoké. Udělením titulu jiřičce chceme upozornit na ubývání vhodného životního prostředí vlivem stavebních úprav a zásahů do hnízdišť. https://t.co/a4PPkNZUi8

Čeští ornitologové vyhlásili jiřičku obecnou jako ptáka roku 2020. Upozorňují tak na ubývání jejího životního prostředí kvůli zásahům do hnízdišť a stavebním úpravám domů.

„Jiřička je všeobecně považována za všudypřítomný druh, který zná každé malé dítě, ale ani my, ornitologové, nemůžeme s jistotou říci, že jiřičku dokonale známe. Přesto, že žije v blízkosti lidí, pojí se s ní některá tajemství a záhady, které se nedaří objasnit,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Jiřička je tažný druh zimující v Africe. Kde přesně, to známo není. „Víme, že jiřička při cestě do zimovišť překonává Saharu, ale kam až doletí, to je záhadou, kterou řeší odborníci napříč celým kontinentem. Navzdory desítkám tisíc kroužků, umístěným na opeřené jiřiččí nohy, se nám dosud ani jeden nevrátil ze zemí jižně od Sahary,“ vysvětluje Lukáš Viktora, odborník ČSO na ochranu ptáků v zástavbě. (Birdlife)