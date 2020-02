Česká vláda vyšle do Číny druhý speciál s humanitární pomocí . Obsahovat má až sedm tun materiální zdravotnické pomoci, s organizací pomáhá Červený kříž.

Vyslání druhého speciálu dnes schválila vláda na návrh ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Materiální pomoc teď shromažďují Kancelář prezidenta republiky, kraje, obce, firmy a neziskové organizace.

„Počítáme s tím, že vládní speciál bude mít na palubě až sedm tun materiální zdravotnické pomoci. Nyní projednáváme příslušná povolení s čínskými úřady tak, aby letoun mohl do Číny zamířit na přelomu února a března,“ říká Petříček.

Na organizaci pomoci bude spolupracovat Český červený kříž a Čínský červený kříž, který bude koordinačním příjemcem pomoci na čínské straně. Dnes schválený materiál reaguje na požadavky čínských provincií, měst a univerzity, které u nás mají své partnery.

První zásilka pomoci – celkem 4,5 tun zdravotnických prostředků – by měla odletět tento týden z Vídně, a to speciálem kofinancovaným Evropskou komisí. Tento let přepraví také pomoc poskytnutou Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem, informovalo ministerstvo zahraničních věcí ve své dnešní tiskové zprávě.