Přes 100 lidí uspořádalo nahý protest před centrálou Facebooku v New Yorku. Demonstranti před sebou drželi velké fotografie bradavek, aby upozornili na politiku společnosti zakazující zobrazování nahoty. (CNN)

About 100 people stripped naked while holding pictures of giant male nipples in front of Facebook's New York headquarters on Sunday https://t.co/WogcMlZeUs

— CNN (@CNN) June 3, 2019