Fotbalista Tomáš Souček přestoupil ze Slavie do West Hamu. Pokud londýnský klub Součka po půlročním hostování koupí, stane se nejdražším českým fotbalistou, který kdy odešel z české ligy. Cena se podle šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka může vyšplhat až na 20,7 milionu eur.

Podepsano. 4,5 plus 16,2 plus dalsi nalezitosti. Nadseni i smutek soucasne. Tomas nam bude hrozne chybet jako kapitan, hrac i clovek. Bude tezke ho nahradit. Je to skvela vizitka Slavie i ceskeho fotbalu! Dekuji i Pavlovi Paskovi, absolutni profesional. Velka osobni satisfakce! pic.twitter.com/4WcOTrjgi7

— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) January 29, 2020