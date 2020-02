Metro A nejezdí mezi zastávkami Nemocnice Motol a Náměstí Míru. Důvodem je pád člověka do kolejiště na Dejvické.

Linky 107 a 147 jsou prodlouženy ze zastávky Dejvická do zastávky Staroměstská a linky 119 a 225 prodlouženy z nádraží Veleslavín do zastávky Dejvická. Zřízena zvláštní linka ze zastávky Staroměstská do zastávky Nemocnice Motol. Předpoklad obnovení provozu cca 18:00 hod.

— PID (@PIDoficialni) February 16, 2020