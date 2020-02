Kohák, který téměř polovinu života strávil v emigraci, vyučoval na univerzitách v Česku i zahraničí a získal řadu ocenění. Zemřel v sobotu 8. února ve věku 86 let.

V první části obřadu vystoupí s proslovem ředitel Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Čapek nebo teolog a emeritní profesor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Karel Skalický. Promluvit by měli i zástupci rodiny. Rozloučení dále ponese obvyklé prvky protestantské bohoslužby. Povede ji emeritní farář farního sboru Českobratrské církve evangelické Blahoslav Hájek.

Kohák se narodil 21. května 1933 v Praze. V roce 1948 uprchl ve svých 14 letech s rodiči do Německa a poté do USA. Pracoval tam v dělnických profesích a zároveň studoval na Colgateově univerzitě. V roce 1954 získal stipendium a mohl pokračovat ve studiu na Yaleově univerzitě. V roce 1958 na ní získal doktorát. V roce 1960 nastoupil jako asistent na katedře filozofie Bostonské univerzity, kde byl následně jmenován docentem a profesorem.

Do Česka se Kohák vrátil po roce 1989 a měl zásadní podíl na opětném etablování české filozofie, snažil se také probouzet ekologické povědomí. Od roku 1990 do roku 1995 střídavě přednášel na univerzitě v Bostonu a na Univerzitě Karlově. V roce 1995 se vrátil do ČR natrvalo. Veřejnosti byl Kohák známý i jako bývalý člen Rady České televize nebo jako sympatizant ekologických hnutí. Neúspěšně kandidoval i do Senátu za ČSSD.

Vydal rovněž mnoho knih v angličtině i češtině, mimo jiné Jan Patočka: Filozofický životopis, Průvodce po demokracii, Poutník po hvězdách, Člověk, dobro a zlo, Zelená svatozář, Hesla mladých svišťů či Svoboda, svědomí, soužití.

Kohák dostal řadu ocenění. V roce 1996 obdržel Cenu Josefa Vavrouška, o dva roky později mu prezident Václav Havel udělil medaili Za zásluhy, v roce 2009 dostal čestnou medaili Akademie věd za zásluhy o vědu a lidstvo. V září 2012 byl oceněn stříbrnou pamětní medailí Senátu, o rok později převzal z rukou tehdejšího premiéra Jiřího Rusnoka čestnou plaketu předsedy vlády za celoživotní dílo a přínos pro společnost a v říjnu 2013 ho prezident republiky Miloš Zeman vyznamenal Řádem Tomáše Garrigua Masaryka za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.