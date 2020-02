V sobotu odstartovala loď Cygnus k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Kromě vědeckého materiálu a přístrojů doveze posádce také čerstvé potraviny. (NASA)

We have liftoff of @northropgrumman’s Antares with the #Cygnus cargo spacecraft onboard full of science and supplies for the crew living and working on the @Space_Station from @NASA_Wallops!

More 📸coming soon! https://t.co/IyVl9dA5yV pic.twitter.com/O7AoMGDlKc

— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) February 15, 2020