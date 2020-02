Britský streetartový umělec Banksy nejspíš vytvořil novou pouliční malbu v rodném v Bristolu, k autorství se ale zatím nepřihlásil. Graffiti má podobu dívky s prakem, která právě vystřelila projektil tvořící ohňostroj červených květů. (Reuters)

Banksy plays with violence and innocence in Valentine's Day graffiti https://t.co/NMyGIavOS0 pic.twitter.com/XXYMHoumh4

— Reuters (@Reuters) February 14, 2020