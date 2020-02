Prezident Donald Trump napsal na Twitter, že má „zákonné právo“ zasahovat do trestních kauz. Reagoval tak na ministra spravedlnosti Williama Barra, který ho za tweety týkající se trestních kauz veřejně kritizoval. (Reuters)

“The President has never asked me to do anything in a criminal case.” A.G. Barr This doesn’t mean that I do not have, as President, the legal right to do so, I do, but I have so far chosen not to!

