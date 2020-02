Starosta New Yorku Bill de Blasio podpořil senátora Bernieho Sanderse v demokratických prezidentských primárkách. Sdělilo to vedení Sandersovy kampaně s tím, že starosta doprovodí Sanderse do Nevady, kde se koná další kolo. De Blasio usiloval o kandidaturu sám, loni v září ale kampaň ukončil. (Reuters)