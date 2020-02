Už druhý čínský novinář zmizel ve Wu-chanu poté, co místní úřady zpřísnily dohled nad informacemi o epidemii koronaviru. Prvním je Čchen Čchiou-š‘, právník a občanský novinář, který se pohřešuje od 6. února. („Kam zmizel můj syn?!“)

A second Chinese citizen journalist has disappeared in Wuhan as authorities tighten control of information about the coronavirus outbreak. pic.twitter.com/FwOswzUHGf

— SCMP News (@SCMPNews) February 14, 2020