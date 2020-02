„Seděli jsme v obchodě, když udeřili. Ať Alláh zabije Bašára a Rusko,“ vzpomíná chlapec, který přežil bombardování Idlíbu. „Pak mě vzali do další nemocnice, kde mi vyndali další šrapnely,“ popisuje dívka ve výpovědi pro televizi Sky News.

Child survivors of a bombing in Idlib talk to Sky News and recall the horror of airstrikes that left them injured.

