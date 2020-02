Amazon tvrdí, že neuspěla ve výběrovém řízení kvůli politickému vměšování amerického prezidenta Donalda Trumpa, který majitele Jeffa Bezose a jeho firmu v minulosti opakovaně kritizoval.

Předmětem zakázky známé pod zkratkou JEDI je modernizace zastaralých datových a komunikačních systémů americké armády. Amazon byl kvůli svým zkušenostem v oblasti cloudových služeb považován za favorita výběrového řízení. V říjnu ale Pentagon překvapivě oznámil, že kontrakt získal Microsoft. Práce na projektu měly podle ministerstva obrany začít v pátek.

Soudkyně nezveřejnila ke svému rozhodnutí odůvodnění, nicméně přikázala Amazonu, aby zaplatil 42 milionů dolarů (964 milionů korun) do nově zřízeného bezpečnostního fondu. Z něj by měly být hrazeny ztráty v případě, že by se ukázalo, že byla zakázka pozastavena neprávem. Ke konci února má soud rozhodnout, jaké části zdůvodnění rozsudku zveřejní.

Ministr obrany Mark Esper dnes popřel, že by výběrové řízení bylo zaujaté, a prohlásil, že Pentagon své rozhodnutí učinil spravedlivě a svobodně bez vnějšího ovlivňování.

Společnost Microsoft uvedla, že ji zdržení zklamalo. „Věříme, že fakta ukážou, že (Pentagon) uspořádal detailní, důkladné a spravedlivé řízení,“ dodala firma. Amazon zatím rozhodnutí soudu nekomentoval.

Bezos je vlastníkem listu The Washington Post, který se často k Trumpovi vyjadřuje kriticky. Prezident se zase na list a jeho majitele často zaměřuje ve svých útocích na některá americká média.

Amazon usiluje v rámci žaloby o předvolání Trumpa a Espera před soud. Chce také slyšet výpovědi dalších činitelů z Trumpovy administrativy a tvrdí, že prezident již v minulosti nepatřičně zasahoval do vládních rozhodnutí. Tuto část procesu však zdržují právní stížnosti a obvinění ze střetu zájmů. (ČTK)