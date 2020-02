Po revoluci odešla od Státní bezpečnosti z celkového počtu třinácti a půl tisíce zaměstnanců necelá polovina. Drtivá většina z nich přitom byla propuštěna s výsluhami. Ve službách státu jich zůstaly tisíce a někteří estébáci to dotáhli do vysokých velitelských funkcí u policie. V rozhovoru pro Deník N to tvrdí badatel Radek Schovánek.