Český hokejista David Pastrňák v zápase s Montrealem dal už svůj čtvrtý hattrick v sezoně. S 41 góly vévodí tabulce střelců NHL. (NHL)

Taking back the goal-scoring lead.

Watch as @pastrnak96 extends his career high goal total to 41 with his fourth hat trick of the season: pic.twitter.com/E2tDdf1Ro0

— Boston Bruins (@NHLBruins) February 13, 2020