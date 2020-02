„Pan prezident se rozhodl, krom toho, že napsal solidární dopis čínskému prezidentovi (Si Ťin-pchingovi), pomoct při organizaci humanitární pomoci,“ řekl kancléř prezidenta Vratislav Mynář. V dopise z 2. února Zeman vyjádřil svému čínskému protějšku zármutek kvůli obětem způsobeným koronavirem.

Zeman podle kancléře požádá Babiše, aby pomoc do Číny přepravilo armádní letadlo. Na palubě by mělo mít materiál, který shromáždí dárci z krajů, od soukromých subjektů i firem. Vlastní sbírku organizuje podle Mynáře i Pražský hrad. Zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky, její spolupracovníci a příspěvkové organizace podle něj nakoupí hygienické prostředky jako dezinfekci a roušky.

Mynář předpokládá, že příští týden by mělo být k dispozici asi šest tun materiálu. Armádní stroj by měl pomoc přepravit do míst, kde budou nejvíce potřeba. Lokaci by měl zajistit ve spolupráci s čínskými úřady český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík. (ČTK)