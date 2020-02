Roger Stone, jehož blízký vztah s Trumpem se datuje od 70. let, očekává soudní verdikt za to, že při vyšetřování ruského zásahu do amerických voleb lhal vyšetřovatelům FBI. Soudu řekl, že to bylo proto, aby prezidenta ochránil.

Stone také bránil ve výpovědi dalšímu svědkovi, který o jeho stycích se serverem Wikileaks vypovídal, a zastrašoval ho.

Státní zástupce mu v pondělí navrhl trest vězením mezi sedmi a devíti lety. „Je to hrozná a velmi nespravedlivá situace. Skutečné zločiny se staly na druhé straně, ale jim se nic nestane. Nemůžu takovou nespravedlnost dovolit,“ napsal Trump na svůj twitterový účet.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020